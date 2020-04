Einmarsch der Amerikaner 1945 : Ehrenbürger erinnert sich an das Kriegsende vor 75 Jahren

Langenfeld (mei) Unsere Sonderseite zum Kriegsende auf Langenfelder Boden vor 75 Jahren mit dem Einmarsch amerikanischer Soldaten am 16. April 1945 hat Ehrenbürger Manfred Stuckmann (81) inspiriert, seine Kindheitserinnerung an diesen Tag mitzuteilen.

„Als die Amerikaner über die Richrather Straße Richtung Hilden einrückten, hatte sich ein Volksschullehrer aus Langenfeld mit seinen Schülern der 8. Klasse hinter unserem Haus verschanzt; an der Richrather Straße 67, auf dem Gelände der heutigen Kopernikus-Realschule. Ich stand damals auf dem Balkon unseres Hauses und beobachtete den Aufmarsch der amerikanischen Soldaten mit ihren Panzern. Die hinter unserem Haus in einem Gebüsch verschanzte letzte Reserve schoss mit einer so genannten Panzerfaust zweimal auf die Amerikaner auf der Richrather Straße. Daraufhin drehten sich mit Getöse die Türme der amerikanischen Panzer in die Richtung der Abschussstelle und feuerten mehrere Granaten ab.