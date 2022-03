Handel in Langenfeld : Edles aus dem „City-Baumarkt“

Am Samstag eröffnet Michael Grünhoff sein neues Geschäft. Jan Christoph Zimmermann (v.l.) hat ihn unterstützt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Michael Grünhoff, Betreiber des Hagebaumarkts in Langenfeld, setzt schon lange auf ein Sortiment, das den gehobenen Geschmack und das Bedürfnisse nach Genuss befriedigt. Am Samstag eröffnet er in der City ein Geschäft mit Dingen, die das Leben schöner machen.