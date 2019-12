Lokale Wirtschaft : Edelstahlwerke Schmees kritisieren CO2-Bepreisung

Langenfeld „Unser Produkt wird durch das Gesetz verteuert, und immer mehr Kunden bestellen ihre Teile im Ausland“, sagt Unternehmenschef Clemens Schmees.

Mittelständische Unternehmen sehen Zusatzkosten auf sich zukommen, sollte das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in der aktuell von Bundestag und Bundesrat diskutierten Version in Kraft treten. Das Gesetz regelt die Einführung der nationalen CO 2 -Bepreisung in den Sektoren Verkehr und Wärme. Für Clemens Schmees, den Chef der gleichnamigen Langenfelder Edelstahlgießerei, ein Anlass, den Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordneten Andreas Rimkus zur Betriebsbesichtigung einzuladen. Rimkus, selbst Handwerksmeister, verschaffte sich in dem in zweiter Generation geführten Familienunternehmen einen Eindruck von Produktvielfalt und -qualität. Die Edelstahlwerke Schmees gehören zu den führenden Anbietern für gegossene Edelstahlteile. Die breite Produktpalette vom Prototyp bis zum fertig polierten Serienteil reicht vom Pumpen- und Turbinenbau bis zu der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie. Erstaunt zeigte sich Rimkus, dass die Gießerei auch als „Kunstschmiede“ weltweit bekannt ist. Bei Schmees entstehen unter anderem Objekte des Bildhauers Tony Cragg. „Was mich als sozialdemokratischen Abgeordneten besonders freut, ist die Produktion mit viel Handarbeit auf höchstem, technischem Niveau. Gießereibetriebe gehören zu den energieintensiven Branchen und bieten eine innovative Produktion mit Wertschöpfung in Deutschland und brauchen damit unsere politische Unterstützung“, erklärte Rimkus. Bei dem Besuch, an dem auch Max Schumacher, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Gießerei-Industrie, teilnahm, gab es im Anschluss an die Betriebsbesichtigung viel Redebedarf, vor allem zum BEHG mit Blick auf Klimaschutz und Energiewende. Rimkus räumte ein, „dass Eingriffe der Politik in das Abgabensystem für die Energie besonders die mittelständischen Unternehmen im Blick haben müssen“. Schmees machte deutlich: „Unser Produkt wird durch das Gesetz verteuert, und immer mehr Kunden bestellen ihre Teile im Ausland.“