Lebensmittelspenden in Langenfeld Edeka-Kunden können „Ein Teil mehr“ für Tafel spenden

Als Spenden eignen sich vor allem haltbare Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen, oder Hygieneartikel, also Reis und Nudeln, Mehl, Öl und Nüsse und Konserven sowie Taschentücher und Zahnbürsten. Der Inhalt der Boxen wird regelmäßig von den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tafel abgeholt. Zusätzlich gibt es bereits seit Mai die Möglichkeit, „Die Tüte““ durch eine Pfandspende zu unterstützen – in den Edeka Frischecenter Hövener in Langenfeld sind für diesen Zweck Spendenboxen neben den Pfandautomaten angebracht. Die Kunden können ihre Pfandbons dort einwerfen, und damit auf die Pfandsumme verzichten – diese Beträge gehen dann komplett an die Tafel.