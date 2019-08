Langenfeld : EC-Karten-Betrug: Mildes Urteil für Ersttäter

Langenfeld Kaufsüchtiger hat mehrfach Geld vom Konto seiner Schwiegermutter abgehoben, bereut und den Schaden wieder gut gemacht.

In einem Zeitraum von zwei Monaten habe er der Frau bei 14 illegalen Abhebungen über 12.000 Euro entwendet. Diese erstattete schließlich Anzeige gegen Unbekannt. Ihren Schwiegersohn in spe schloss sie dabei als Täter ausdrücklich aus. Mit dieser Einschätzung lag sie falsch, wie sich schnell herausstellte. Was er denn mit dem vielen Geld gemacht habe, wollte der Richter wissen. „Es kamen damals so viele Mahnungen“, erklärt der junge Mann. Er sei den Verlockungen des Online-Shoppens erlegen und konnte all seine Einkäufe gar nicht bezahlen. Er bereue sein Verhalten zutiefst, habe sich bei der Mutter seiner Freundin entschuldigt und auch schon alles wieder zurückgezahlt. Sie habe ihm verziehen, und auch die Freundin halte zu ihm.