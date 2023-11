Unfall Langenfeld Scooterfahrer mit Schirm stürzt

(og) Ein 21 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 18.35 Uhr auf einem Miet-E-Scooter über den Fahrradschutzstreifen an der Bahnstraße in Langenfeld gefahren. Dabei hielt er laut Zeugenangaben aufgrund des starken Regens in der einen Hand einen Regenschirm und steuerte den E-Roller nur mit einer Hand. Zur gleichen Zeit wollte ein 64-jähriger Langenfelder mit seiner Mercedes A-Klasse rückwärts in eine dortige Grundstückseinfahrt fahren. Bei dem Versuch, dem einparkenden Langenfelder auszuweichen, soll er nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die Kontrolle über seinen Scooter verloren haben und prallte gegen einen parkenden VW Caddy. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall an der Schulter verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.