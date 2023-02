Unfall in Langenfeld Hildenerin erfasst E-Scooter-Fahrer an der Hardt

(og) Wie die Polizei mitteilt, war eine 67-jährige Hildenerin gegen 13.40 Uhr mit ihrem Peugeot 206 auf der Straße Hardt unterwegs. Als sie den Kreisverkehr Hardt/Solinger Straße in Richtung Arnold-Höveler-Straße verlassen wollte, übersah sie den Vorfahrt berechtigten E-Scooter. Sie erfasste das Gefährt. Der 23-jährige Langenfelder, der die Fahrbahn in Richtung Hardt überqueren wollte, stürzte durch die Wucht des Aufpralls zu Boden und verletzte sich schwer. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen nach einer medizinischen Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Hildenerin blieb laut Polizeibericht bei dem Unfall unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden, so die Polizei.