Langenfeld : E-Bike-Fahrer (80) prallt gegen geöffnete Autotür

Langenfeld Der verletzte Rentner musste ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht einen Autofahrer, dem vorgeworfen wird, durch rücksichtsloses Türöffnen einen 80-jährigen E-Bike-Fahrer zu Fall gebracht zu haben. Der Unfall passierte am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der Von-Velbrück-Straße in Langenfeld.

Nach der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Polizei befuhr der 80-Jährige mit seinem Pedelec die Von-Velbrück-Straße, als sich in Höhe von Hausnummer 25 plötzlich die Autotür eines am Fahrbahnrand abgestellten beigefarbenen Pkw öffnete. Der Rentner konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die Tür. Er stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.