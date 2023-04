Durchsuchungen auch in Langenfeld Ermittlungen gegen internationale Betrügerbande

In einem durch die Staatsanwaltschaft Detmold und die Kreispolizeibehörde Mettmann geführten bundesweiten Sammelverfahren gegen eine international agierende Betrügerbande sind am Mittwoch, 26. April, bei 17 Durchsuchungen in Deutschland, Estland und Lettland drei Beschuldigte verhaftet worden. Gegen sie liegen Haftbefehle des Amtsgerichts Detmold vor.