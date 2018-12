Zwei Verletzte: Durchgegangenes Pferd verursacht Verkehrsunfall in Langenfeld

Langenfeld Ein durchgegangenes Pferd hat in Langenfeld einen Verkehrsunfall verursacht. Das Tier hatte seine Reiterin abgeworfen und war frontal auf ein Auto zugerannt. Zwei Menschen wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, rannte das Pferd am frühen Samstagabend an einer Ampel an der Kreuzung zur Straße Landwehr in Langenfeld frontal auf ein abbiegendes Auto zu. Bei der Kollision wurde das Tier demnach schwer verletzt, die Fahrerin des Autos erlitt leichte Verletzungen.