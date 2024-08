Langenfeld Live „DÜX“ sorgt für Karnevalsstimmung auf dem Marktplatz

„Karnevalsmusik macht einfach immer Spaß und dann auch noch bei so einem herrlichen Wetter. Was will man mehr?“, sagte Stefan begeistert, ein Besucher, der regelmäßig die Bühne auf dem Marktplatz beim Langenfeld Live besucht. Und das schien allen auf dem Marktplatz so zu gehen. An den Stehtischen wurde gelacht und gesungen. Karnevalsmusik funktioniert einfach immer – unabhängig von der Jahreszeit. Die Band spielte bis in den Abend hinein und die gute Stimmung hielt bis zum Schluss. Für die Besucher ist diese Karnevalsstimmung, bei einem sonst eher von Rockmusik dominierten Programm, eine willkommene Abwechslung. Wenn gleich auch „DÜX“ auf der Bühne natürlich ordentlich abgerockt hat.