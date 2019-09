Langenfeld : Dschungelparty steigt im Wohnheim der Lebenshilfe

Langenfeld/Monheim Menschen mit und ohne Behinderung feiern an diesem Samstag gemeinsam eine Dschungel-Party.

Hierzu lädt der Lebenshilfe-Wohnverbund Langenfeld-Monheim in sein Haus am Auguste-Piccard-Weg 21 in Langenfeld ein. Gäste sind willkommen. Kaffee und Kuchen ist ab 14 Uhr angekündigt. „Unsere Feste sind immer eine gute Gelegenheit, um sich mit behinderten Bewohnern, Angehörigen und Freunden, Betreuern und Vorstandsmitgliedern sowie Bürgern aus dem ganzen Kreisgebiet auszutauschen sowie das nachbarschaftliche Verhältnis zu pflegen“, sagt Marion Maxfield. Seit April leitet sie den Wohnverbund und hofft „auf viele nette Gespräche“. Neben Jubilarehrungen und einem Auftritt der Trommelgruppe der Lebenshilfe unter Leitung von Dieter Lorscheid-Wolf gibt es etliche Spaßangebote rund ums Dschungelmotto, leckere Speisen, Getränke und Früchte aus dem Schokobrunnen. Auch eine „Dschungel-Tour“ mit Spezialtandems als „Begleitetes Radfahren“ wird angeboten. Drei dieser E-Bikes und die dazugehörige Garage spendierte letztes Jahr UPS Deutschland.