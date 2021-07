Polizeiaktion : Drogenkontrolle: Polizei stellt elf Anzeigen aus

Langenfeld Insgesamt elf Anzeigen hat die Polizei bei einer Drogenkontrolle in Langenfeld ausgestellt. Darunter drei Strafanzeigen, sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen und zwei Verkehrsvergehensanzeigen.

(og) Zwischen 12 und 16 Uhr haben mehr als 30 Beamtinnen und Beamte am Donnerstag 26 Fahrzeuge an der Kurze Straße in Langenfeld kontrolliert. Dabei haben die Polizisten 19 Menschen zum Drogenvortests gebeten und einen Alkoholvortest gemacht. In sieben Fällen fällt der Vortest positiv aus, sodass eine Blutprobe auf der Wache in Langenfeld angeordnet wird. Bei zwei Verkehrsteilnehmern stellen sie den Führerschein sicher. Ein Autofahrer ist außerdem ohne Haftpflichtversicherung unterwegs. Noch vor Ort entstempeln die Einsatzkräfte die Kennzeichen und untersagen die Weiterfahrt.