Festnahme in Langenfeld : Drogendealer radelt ohne Licht in Polizeikontrolle

Langenfeld Noch in der Nacht wurde die Wohnung des Langenfelders an der Marthastraße durchsucht.

Wie schon vor rund zwei Wochen hat die Polizei in Langenfeld wieder einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Die Handschellen klickten in der Nacht auf Donnerstag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der ertappte 37-jährige Langenfelder war ohne Licht auf seinem Fahrrad gefahren und so den Beamten aufgefallen, berichtet die Polizei.

Zeit und Ort: gegen 23.50 Uhr auf der Solinger Straße in Immigrath. Die Polizisten fanden bei dem Mann Drogen in nicht geringen Mengen. Neben mehr als 50 Gramm Cannabis führte der polizeibekannte 37-Jährige einige Mengen an Amphetaminen mit sich. Zudem ergab sich vor Ort der Verdacht, dass das von ihm mitgeführte Fahrrad, ein Mountainbike der Marke „Bulls“, gestohlen worden war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde noch in der Nacht die Wohnung des Langenfelders an der Marthastraße durchsucht. Auch hierbei wurden die Beamten fündig: Neben kleineren Mengen Drogen und Utensilien zum Verkauf von Betäubungsmitteln entdeckten sie noch eine geladene Gaspistole samt weiterer Munition sowie ein Brecheisen.