AWO, DRK und Stadt verschenken Tüten zum Fest : Alternative Weihnachtsfeier für Senioren

Langenfeld Die Gefahr einer Erkrankung durch das Virus schätzten die Verantwortlichen von Awo, DRK und Stadt als viel zu groß ein und entschlossen sich deswegen zur Absage.

„Wir bedauern dies genauso wie die vielen Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt, die sich mit uns Jahr für Jahr auf diese gemeinsamen Stunden in adventlicher Atmosphäre in der Stadthalle freuen. Dennoch möchten wir den älteren Menschen aus Langenfeld zeigen, dass wir an sie denken und es uns ein Anliegen ist, ihnen unsere Wertschätzung in Form einer kleinen Aufmerksamkeit ausdrücken“, betont die erste Beigeordnete der Stadt Langenfeld, Marion Prell, auch im Namen der Arbeiterwohlfahrt und des Deutschen Roten Kreuzes.