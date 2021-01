Langenfeld : DRK richtet „Geschenke Drive In“ für Helfer ein

Zur Übergabe der Weihnachtspräsente an die Angehörigen der Einsatzbereitschaft hielt die Bereitschaftsleitung einen "Geschenke Drive In" ab. Foto: DRK

Langenfeld „Wir haben auch in Corona-Zeiten sehr viel geleistet,“ findet die Bereitschaftsleitung des Deutschen Roten Kreuzes Langenfeld, Jana Köberle, Marco Kronberg und Dirk Bansemir. Das gelte für den Rettungsdienst, den Einsatz in den Corona-Testzentren und bei den Tests in den Seniorenheimen.

