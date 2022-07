Soforthilfe im Ernstfall : DRK-Kurs für Erste Hilfe privat und im Beruf

Langenfeld Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz bietet in Langenfeld einen Erste-Hilfe-Kursus für Führerscheinanwärter und Übungsleiter an.

Der Ortsverein des DRK in Langenfeld bietet am Samstag, 13. August, einen Erste-Hilfe-Kurs an. In der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr erhalten Interessierte einen Einblick, wie man in Alltagssituation schnell und effektiv helfen kann und Verletzte bis zum Eintreffen der Profis stabilisiert. „Die Ausbildung wird bei der Beantragung des Führerscheines für alle Fahrzeugklassen und für Übungsleiter und Ersthelfer in Betrieben anerkannt“, teilt das DRK mit. Im Rahmen der Ausbildung erhalten die Teilnehmer Kenntnisse über lebensrettende Sofortmaßnahmen sowie Maßnahmen bei Verletzungen, plötzlichen Erkrankungen und Vergiftungen. Zusätzlich werden Hilfsmaßnahmen bei Unfällen im Straßenverkehr, in der Freizeit, im Haushalt und im Betrieb angesprochen und gezeigt, wie im Einzelfall geholfen werden kann. Der Kurs findet unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygiene-Verordnung statt. Personalausweis, Nachweis über Impf- oder Genesenen-Status oder ein negatives Schnelltest-Ergebnis sind erforderlich. Anmeldungen telefonisch montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter 02173 71646. Weitere Kursangebote sind unter www.drklangenfeld.de zu finden.