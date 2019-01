Unterwegs: DRK-Kulturfahrt führt nach Speyer und Worms

Langenfeld 40 Langenfelder waren dabei.

Technik in Speyer, Weine in Bad Dürkheim, Nibelungen in Worms – das stand zum Abschluss des Kulturfahrtenjahres auf dem Programm beim DRK Langenfeld. Die 40 Teilnehmer der zweitägigen Tour steuerten zunächst das Technikmuseum in der Domstadt an. Im Blickpunkt stand ein riesiger, begehbarer Jumbo vom Typ Boeing 747. Zu erleben war auch Europas größte Raumfahrtausstellung mit dem russischen Spaceshuttle Buran. Eine Sojus-Raumkapsel und originale Mondsteine waren ebenso zu bestaunen wie seltene Oldtimer, Motorräder. Feuerwehrautos und Lokomotiven. Wer es weniger technisch mochte, wurde im angrenzenden Wilhelmsbau von antiken Puppen, Moden und mechanischen Musikinstrumenten überrascht. Später folgte Bad Dürkheim, wo es zu einer Weinprobe ins berühmte Dürkheimer Fass ging. Zuvor erhielt die Gruppe eine Einführung über die Entstehung des Fasses. Am darauffolgenden Tag fuhren die Langenfelder zur Nibelungenstadt Worms. Eine Rundfahrt mit dem „Nibelungenbähnchen“ führte die Gäste durch die Geschichte der Stadt, die bis in die Römerzeit zurückreicht.