Langenfeld DRK-Kita – Container-Lösung kostet 268.000 Euro

Langenfeld · Infolge des Wasserschadens in der Kita Am Brückentor in Langenfeld sei eine schnellstmögliche Sanierung nötig geworden. drei Gruppen sollen nun in einen Containern ziehen.

05.06.2024 , 14:50 Uhr

Im Rat geht es am Dienstag um die Kosten der Interimslösung für die DRK-Kita. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

194.000 Euro außerplanmäßige Mittel muss die Stadt Langenfeld jetzt für die Anmietung von Containern für drei Gruppen der DRK-Kita Am Brückentor aufbringen. Die Anmietung für ein Jahr, Transport und Montage werden insgesamt 268.000 Euro kosten, teil die Leiterin des Bereichs Zentrale Servicedienste, Christiane Schärfke, mit. Die Mittel müssen schnellstmöglichst bewilligt werden, damit die Container noch im Laufe des Monats aufgestellt werden können. Der Betrag soll aus verschiedenen Produkten der Gebäudebewirtschaftung gedeckt werden. Dies soll der Rat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag beschließen. Infolge des Wasserschadens in der Kita sei eine schnellstmögliche Sanierung nötig geworden. Träger und Eltern hatten sowohl eine Sanierung während des laufenden Betriebs als auch eine Drei-Standorte-Lösung abgelehnt, der Kompromiss einer zwei Standortelösung wurde kürzlich vereinbart. Die Unterbringung einer Gruppe im benachbarten Pfarrheim war ohnehin auf sechs Wochen befristet. Der jetzigen Lösung hat der Landschaftsverband laut Ratsvorlage zumindest schon mündlich zugestimmt.

(elm)