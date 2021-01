Deutsches Rotes Kreuz Langenfeld : DRK hat neuen Defibrillator in seinem Rettungswagen

DRK hat neuen Defibrillator in seinem Rettungswagen

Dirk Hangert (v.l.) von der Esser GmbH überreichte den Defibrillator an Dirk Paege und Jürgen Jungmann. Foto: DRK Langenfeld

Langenfeld Einen neuen Defibrillator für die Wiederbelebung im Notfall hat jetzt der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das vorige Gerät sei nach 18 Dienstjahren nicht mehr zeitgemäß gewesen, sagt Rettungsdienstleiter Dirk Paege.

„Um den Standard im kreiseinheitlichen Rettungsdienst zu erhalten“, so Paege weiter, „konnten wir einen generalüberholten Defibrillator mit neuer Herstellergarantie vom Typ Corpuls C3 erwerben.“

Laut Paege ist dieser Defibrillator auf dem modernsten Stand der Notfallmedizin, habe diverse Mess-, Kontroll- und Reanimationsmöglichkeiten. „Er wird auf dem erst kürzlich in Dienst gestellten Rettungswagen zum Einsatz kommen.“ Eine Besonderheit des neuen Gerätes sei die arterielle Blutdruckmessung. „Hierbei handelt es sich um ein Zusatzmodul, welches eigentlich nur auf einem Notarzteinsatzfahrzeug vorhanden ist“, so Paege. „Somit ist der Rettungswagen künftig auch als Notarztwagen einsetzbar.“

„Die Entwicklung im Rettungsdienst schreitet schnell voran“, ergänzt der stellvertretende DRK-Ortsvorsitzende Jürgen Jungmann. „Und so bedeutet die Beschaffung des Defibrillators für uns eine immer noch erhebliche Investition von über 15.000 Euro.“ Mitgliederbeiträge und Spenden ermöglichten solche wichtigen Anschaffungen. Das Fahrzeug mit dem Defibrillator werde im Rettungsdienst und bei Großveranstaltungen in Langenfeld eingesetzt, aber auch überörtlich in der Leverkusener BayArena oder etwa bei Evakuierungen.