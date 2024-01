DRK Langenfeld DRK gibt Künstlern ein Dach über dem Kopf

Das DRK-Haus an der Jahnstraße ist inzwischen mehr als nur eine Senioren-Begegnungsstätte (seit 1981). Inzwischen bietet das Haus auch Vereinen und Kulturschaffenden eine Heimat, die in der Stadt sonst wenig Chancen haben, Räume zu finden. Zum Beispiel dem Stadttheater Langenfeld mit Regisseur Constantin Marinescu. Nachdem das Freiherr-vom-Stein-Haus selbst Platzbedarf angemeldet hatte, musste das kleine Stadttheater dort ausziehen und einen neuen Platz für Proben und Aufführungen finden. Im DRK-Haus an der Jahnstraße sind die Theatermacher schließlich fündig geworden, proben und performen dort offiziell seit Januar. Martina Hanschmidt, Leiterin der DRK-Begegnungsstätte, freut es. „So kommen noch mehr Menschen in die Einrichtung. Und die erste Theateraufführung war gut besucht“, sagt sie. Es war der „Liftverweigerer“. Das „kleine Eheverbrechen“ wird demnächst folgen.