Stadtgespräch : Dufter Ausflug nach Cologne

Eine Gruppe Langenfelder erfährt dank dem DRK Lehrreiches übers Parfüm.

Zum Besuch eines Duftmuseums ist eine „DRKultur“-Reisegruppe kürzlich mit 20 Teilnehmern von Langenfeld nach Köln gereist. In einem Club-Bus steuerten sie die Schiffsanleger am Rheinufer der Domstadt an, wo am Treffpunkt unter der Hohenzollernbrücke ein Stadtführer in historischer Tracht die Gäste zu einer „Büttel-Tour“ durch Köln empfing.

Ein Büttel, so erklärte der Mann, sei im Mittelalter ein Bote oder auch Gehilfe des Richters gewesen. So waren die Ziele beim Rundgang auch vorrangig dem mittelalterlichen Leben gewidmet. Um den Dom und die Kölner Obrigkeit rankten sich „typische kölsche“ Geschichten. Die Langenfelder erfuhren, dass der Alter Markt ehemals ein Hafenbecken war und die Kirche St. Martin auf einer Insel stand.

Ziele waren auch der Heinzelmännchen-Brunnen, das Historische Rathaus, der „Kallen-Drisser“ und die Figuren der Kölner Originale „Tünnes und Schäl“. Zu einer Pause kehrten die Ausflügler in ein Café an der Obermarspforten ein, wo auch das Duftmuseum des italienischen Parfumeurs Johann Maria Farina steht. In dem Gebäude von 1709 schuf er eines der berühmtesten Parfüms der Welt und nannte es zu Ehren Kölns „Eau de Cologne“ – echt kölnisch Wasser. Im historischen Kostüm glaubte man Signore Farina persönlich zu begegnen, so echt wirkte der Vortrag über die Familie und Geschichte zur Entstehung des Parfums. In vielen Duftproben erlebten die Gäste die verschiedensten Duftessenzen, die zur Herstellung verwendet werden. Ein Duftpräsent zum Abschied rundete den interessanten Besuch ab. „Es war ein besonderes Erlebnis, einmal etwas über diese Geschichte zu erfahren“, hieß es. Reiseleiter Kurt Uellendahl kündigte an, dass mit kleinen Gruppen weitere Termine nach Köln geplant sind. Infos zum Ausflugsprogramm des Deutschen Roten Kreuzes und den Veranstaltungen im DRK-Haus Langenfeld, Jahnstraße 26, gibt es unter Telefon 02173 71646.