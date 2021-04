Blutspende Langenfeld : DRK bittet um Blutspenden

18.11.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Blutkonserve liegt im Blutspendezentrum des Deutschen Roten Kreuzes auf einer Blutwaage und wird während einer Spende gefüllt. Spenderblut ist auch in der Corona-Pandemie wichtig. Darauf will NRW-Gesundheitsminister Laumann mit Vertretern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Uniklinik aufmerksam machen. Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Marius Becker

Langenfeld Das Deutsche Rotes Kreuz (DRK) ruft zur Blutspende in Langenfeld auf und bittet um Online-Anmeldung.

(og) Der nächste Termin in Langenfeld ist am Donnerstag, 15. April, von 15 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle (Schauplatz), Hauptstraße 129. Um lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst darum, sich vorab über die kostenfreie DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder folgenden Link https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/40140709 eine Blutspendezeit zu reservieren. So könne jeder unter den bestmöglichen Hygienestandards Blut spenden. Blutspender werden gebeten, Kugelschreiber und FFP2-Maske mitzubringen.