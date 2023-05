Änderungen für Verkehrsteilnehmer Richrath: dritter Bauabschnitt mit neuer Umleitung

Ab dem 24. Mai wandert die Baustelle in Richtung Berghausener Straße. Es beginnt der dritte Bauabschnitt zwischen Winkelsweg (Höhe Wilhelm-Würz-Sporthalle) und Pappelallee. An der Kreuzung Berghausener Straße/Winkelsweg und Zehntenweg/Jahnstraße wird die Zufahrt Jahnstraße gesperrt. Der Verkehr wird per Einbahnstraßenregelung in Richtung Winkelsweg geführt. Die Umleitung in den Ortskern und auf den Zehntenweg erfolgt aus der Stadtmitte kommend über die dann freigegebene Richrather Straße, die Kirschstraße, die Klosterstraße, die Martin-Buber-Straße und den kurzen Teil der Wolfhagener Straße.Wer die Jahnstraße aus Richrath kommend erreichen möchte, nutzt am Zehntenweg die Linksabbiegemöglichkeit auf die Einbahnstraße Winkelsweg und biegt rechts auf die Richrather Straße und im Kreisverkehr rechts auf die Querstraße ab.