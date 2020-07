Unfall : Drei Verletzte nach Abbiegeunfall in Langenfeld

Drei Verletzte gibt es nach einem Unfall in Langenfeld. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld Langenfeld (og) Drei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 17.000 Euro sind die Bilanz eines Abbiegeunfalls am Winkelsweg. Der Unfall hat sich am Sonntag-Nachmittag ereignet.