Unfall in Langenfeld Drei Schwerverletzte nach Auffahrunfall

(og) Wie die Polizei mitteilt, ist ein 75-jähriger Mann aus Sinsheim aus bislang ungeklärter Ursache auf den Cupra Formentor einer 24-jährigen Langenfelderin aufgefahren. Der 75-Jährige war in einem schwarzen 1er BMW auf der Berghausener Straße unterwegs. An der Einmündung zur Elisabeth-Selbert-Straße hielten mehrere Fahrzeuge auf der Geradeausspur an der roten Ampel. Aus bislang ungeklärter Ursache nahm der Sinsheimer den vor ihm haltenden Cupra zu spät wahr und fuhr auf. Der 75-Jährige, die 24-Jährige sowie ihr 26 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.