Langenfeld 37 Höfe bieten regionale Produkte an

Zu jedem Hof gibt es einen kurzen Steckbrief mit Fotos, eine Auflistung der angebotenen Produkte, Internetadressen sowie Anschrift und Öffnungszeiten des Hofes. Zudem gibt es im Einkaufsführer neben einem Lageplan auch eine Übersicht mit den Wochenmärkten in den zehn Städten des Kreises. Der Kreisimkerverein informiert über „Honig und Imkereien“. Mit dabei aus Langenfeld sind der Hof Aschenbroich, Kronprinzstraße 124, der vor allem Eier und Kartoffeln anbietet, der Hof Marseille, Alte Schulstr. 19, der neben Eiern, Kartoffeln eine breite Palette an selbst angebautem Gemüse direkt vermarktet. Der Riethrather Hof, Rietherbach 84, sticht mit seinem breiten Angebot an Obst aus eigenem Anbau – Erdbeeren, rote und schwarze Johannisbeeren, Stachelbeeren, Süß- und Sauerkirschen, Pflaumen, Äpfel und Zwetschgen – hervor. Bauer Bossmann bietet auf dem Neuverser Hof in Monheim vor allem Erdbeeen und Spargel an. Man kann die Broschüre auf der Homepage des Kreises unter www.kreis-mettmann.de herunterladen.