Rathaus-Betrug in Langenfeld : Drei Jahre Haft für Rathausbetrüger

Im Langenfelder Rathaus ist die Erleichterung nun groß, dass das Verfahren abgeschlossen ist. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der ehemalige Rathausmitarbeiter, der über 20 Jahre lang mit gefälschten Rechnungen Geld in Höhe von 1,9 Millionen Euro für sich abzweigte, wurde jetzt vor dem Landgericht Düsseldorf wegen Untreue in Tateinheit mit Urkundenfälschung in 446 Fällen zu drei Jahren Haft und der Zahlung der offenstehenden Schadenssumme verurteilt.