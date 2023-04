Landgericht Drei Jahre Haft für Vergewaltiger

Drei Jahre und zwei Monate Haft wegen Vergewaltigung: So lautete das Urteil des Düsseldorfer Landgerichts gegen einen Langenfelder, der die hilflose Lage einer jungen Frau ausgenutzt und sie im Haus seiner Eltern vergewaltigt hatte. Begegnet waren sich beide in den frühen Morgenstunden des 1. Februar 2020 am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Nach einem Clubbesuch hatte die Frau dort festgestellt, dass sie ihre Jacke und ihr Handy verloren hatte. Augenscheinlich ohne Geld und ohne Möglichkeit zu telefonieren, hatte sie im wahrsten Sinne des Wortes „im Regen gestanden“. Durchnässt und alkoholisiert wurde sie am Bahnhof vom Angeklagten angesprochen, der mittlerweile 27-Jährige bot der Frau seine Jacke an. Er fragte sie auch, ob sie mit ihm nach Langenfeld kommen wolle. Sie willigte ein, nachdem sie den Mann hatte wissen lassen, dass sie einen Freund habe. Der Angeklagte hatte daraufhin die Hand der Frau genommen und ihr versichert, dass nicht passieren werde. Sich in einer Notlage wähnend und aus dem Gefühl heraus, keine andere Wahl zu haben, fuhr die Frau mit dem Angeklagten zu dessen Elternhaus nach Langenfeld. Dort gingen beide in dessen Zimmer im Dachgeschoss. Die Frau setzte sich auf das Fußende des Bettes und zog ihre durchnässte Hose und die Socken aus. Sie bat den 27-Jährigen um trockene Kleidung. Der jedoch setzte sich neben sie und begann damit, sie zu küssen. Als die Frau versuchte, seinen Aufdringlichkeiten auszuweichen, drückte der Angeklagte ihren Oberkörper auf sein Bett. Er setze sich auf ihren Arm, um zu verhindern, dass sie sich aufrichten konnte. Die Schreie des Opfers unterband er, indem er seinen Arm auf ihren Hals drückte. Die Frau versuchte daraufhin, sich wegzudrehen. Der Angeklagte ließ trotz allem nicht von ihr ab und versuchte stattdessen, sie intim zu berühren. Er entkleidete sich, stieß die Frau zurück aufs Bett und vollzog gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr. Um sie am Schreien zu hindern, würgte er sie erneut, so dass die Geschädigte keine Luft mehr bekam. Gegen Mittag brachte der Angeklagte die Frau zu einer Bushaltestelle, von wo aus sie nach Hause fuhr. Bereits das Amtsgericht hatte den Langenfelder wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Dagegen war nicht nur der Angeklagte in Berufung gegangen, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Beide Berufungen wurden nun vom Landgericht verworfen, es bleibt bei der bereits verhängten Haftstrafe. Der Angeklagte kündigt Revision gegen das Urteil an.