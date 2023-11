Drogen im Straßenverkehr: Polizei erwischt Fahrer mit Kokain

(og) Die Polizei hat im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle in Langenfeld bei drei Autofahrern einen „Treffer“ gelandet. Sie waren nachweislich unter dem Einfluss von Cannabis oder Kokain unterwegs. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, so die Polizei. Insgesamt haben die Beamtinnen und Beamten am Donnerstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16 Uhr auf der Straße „Landwehr" 61 Fahrzeugführer überprüft. Bei 15 Verkehrsteilnehmern mussten sie Ordnungs- oder Verwarngelder erheben, da die Fahrer während der Fahrt mit ihrem Smartphone hantiert haben, nicht angeschnallt waren oder die Ladungssicherheit nicht beachtet hatten. Die Polizei werde auch in Zukunft im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen Drogenkontrollen im Straßenverkehr durchführen, heißt es in der Mitteilung.