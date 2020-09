Eibrüche : Drei Einbrüche, Verwüstung und unbekannte Beute

Einbrecher sind am Wochenende in eine Wohnung und zwei Geschäftsräume eingebrochen und haben diese verwüstet. In allen drei Fällen ist die Beute unbekannt. Foto: dpa/Silas Stein

Langenfeld Langenfeld (og) Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen durch ein Oberlicht über dem Eingang in einen Friseursalon eingedrungen.

Sie haben laut Polizei die Räume durchsucht und sind mit ihrer Beuten – in noch unbekannter Höhe – vermutlich auch durch das Oberlicht geflüchtet. Ähnlich beschreibt die Polizei den zweiten Einbruch. In der Zeit von Sonntag- bis Montagmorgen sind Unbekannte in die Räume eines Nagelstudios, das direkt neben dem Friseur liegt, eingedrungen. Auch dort verschafften sich die Täter mit Gewalt Zugang durch das Oberlicht. In den Verkaufsräumen suchten sie nach Beute und flohen vermutlich über den Einstiegsweg. Beute: unbekannt.

In der Zeit von Freitag- bis Samstagnachmittag sind Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhaus an der Bogenstraße in Langenfeld gelangt. Wie die Täter hineingelangt sind, ist noch unklar. Sie beschädigten dort ein Ceranfeld sowie einen gläsernen Türeinsatz. Was entwendet wurde, ist noch offen. Wie der oder die Täter den Tatort verlassen haben, ist ebenfalls nicht bekannt. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt sie unter Tel. Telefon 02173288-6310 entgegen.