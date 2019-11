Sanierungsarbeiten starten : Drei Becken im Freibad werden jetzt erneuert

Arbeiter entfernen marode Kacheln am Beckenrand. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Sanierungsarbeiten haben jetzt auf dem Freibadgelände an der Langforter Straße begonnen. 2,1 Millionen Euro sind veranschlagt.

An Schwimmvergnügen unter freiem Himmel möchte in diesen nasskalten Herbsttagen niemand denken. Im Freibad an der Langforter Straße ist dennoch lebhafter Betrieb. Dort haben jetzt Sanierungsarbeiten begonnen, für die nach Angaben von Detlev Müller rund 2,1 Millionen Euro veranschlagt sind. Der Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft, der die von der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) betriebenen Bäder gehören, hofft auf zügige Arbeiten, so dass die Freibadsaison plangemäß im Frühjahr losgehen kann. „Ein ehrgeiziger Zeitplan, das ist uns bewusst.“

Doch an der vom städtischen Gebäudemanagement geplanten grundlegenden Sanierung des 50 Meter langen Sportbeckens sowie des daneben liegenden Springerbeckens führt nach Müllers Worten kein Weg vorbei. „Nach der bereits vor fünf Jahren erfolgten Erneuerung des Nichtschwimmerbeckens samt Rutsche sind sie jetzt an der Reihe.“

Info SGL betreibt beide Schwimmbäder Was Freibad und Hallenbad an der Langforter Straße 72 Wer Beide Bäder gehören der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld. Deren Geschäftsführer ist der ehemalige Stadtkämmerer Detlev Müller. Wie Die mit ihrem Vereinszentrum direkt angrenzende Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) betreibt beide Bäder im Auftrag der Stadt.

Das bestätigt Bastian Köchling vom städtischen Sportamt. „In beiden Becken bröckelt es. Deswegen werden sowohl das Sport- als auch das Springerbecken jetzt komplett gefliest.“ Darüber freut sich SGL-Sprecherin Kristin Erven-Hoppe: „Im Vergleich zu den bisher blau gestrichenen Betonwänden mit blauem, immer wieder abblätterndem Farbanstrich verbessert sich das Erscheinungsbild erheblich.“

Nach Müllers Angaben kosten Abbruch, Erneuerung von Wänden und Böden, Fliesenbelag, Wasseranschlüsse und die nach Vorbild des Nichtschwimmerbeckens geplante Kachelumrandung rund 1,5 Millionen Euro. Edelstahlbecken statt der Kacheln – so wie im Hallenbad – wären nach Müllers Worten „nicht zu bezahlen gewesen“. Dafür wird nach Angaben des ehemaligen Stadtkämmerers für weitere etwa 600.000 Euro das Planschbecken komplett rausgerissen und durch ein neues ersetzt.

Wegen plötzlich notwendig gewordener Reparaturarbeiten war dieses über 30 Jahre alte Planschbecken bereits wochenlang gesperrt gewesen. „Wir ziehen den Neubau etwas vor“, sagt Müller, „so dass auch die Kleinkinder zum Saisonstart wieder ins Wasser können.“ Obendrein werde für sie und ihre Eltern an dem neuen Planschbecken ein Schatten spendendes Segeldach installiert, kündigte Müller an. „Auch diese Investition ist ganz wichtig, damit unsere Badegäste glücklich sind“, sagt Erven-Hoppe. An heißen Sommertagen hatte es immer wieder Klagen gegeben, dass Kleinkinder beim Planschen der prallen Sonne ausgesetzt sind. Und ein Austausch dieses über 30 Jahre alten Minibeckens gegen ein modern gestaltetes sei hochwillkommen. Damit die Handwerker und Arbeiter auch an kalten Wintertagen nicht pausieren müssen, wird nach Müllers Angaben ein Bauzelt über den Becken errichtet.