Hingehen : Die „Domstürmer“ kommen zum Pfarrfest

Langenfeld Rund um St. Josef wird am Samstag groß gefeiert. Höhepunkt: Der Auftritt der kölschen Band ab 20.30 Uhr.

Drei Jahre ist es her, dass die katholische Kirchengemeinde St. Josef und Martin in Langenfeld das erste stadtweitgroße Pfarrfest ihrer Geschichte in der Innenstadt veranstaltete. Am Samstag, 29. Juni, steht die zweite Auflage an. Angekündigt ist eine noch größere Veranstaltung in der Fußgängerzone vor St. Josef an der Solinger Straße.