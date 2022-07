Familienerfolg bei Richrather Schützenbruderschaft : Dominic Brand ist neuer König

Die neue Schützenkönigsfamilie in Langenfeld Richrath: Dominik Brand mit seiner Tochter, Schülerprinzessin Selina, und Ehefrau Loredana. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der neue König der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870, Dominic Brand, bringt mit seiner Tochter Selina auch gleich noch die Schülerprinzessin mit in die neue Regentschaft ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Heuer

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 steht unter neuer Herrschaft: Dominic Brand behält die Nerven und holt den Vogel mit dem 393. Schuss von der Stange. „Es hat in diesem Jahr etwas länger gedauert, bis der Vogel gefallen ist“, kommentiert Ingo Zimmermann, 1. Brudermeister der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 den Kampf um die Königswürde in der rund 200 Mitglieder starken Schützenbruderschaft. Ab 12 Uhr liefern sich die Schützen am Montag einen harten Kampf um die Königswürde in der Bruderschaft. Erst um 15 Uhr fällt der Vogel.

Am Montagabend übernimmt Brand mit Ehefrau Loredane in der Schützenhalle die Königswürde. Und die passende Prinzessin bringen sie mit Tochter Selina gleich mit, die sich am Sonntag zur Schülerprinzessin geschossen hat. Neuer Tellkönig ist Niklas Rund. Die neue Prinzessin des Spielmannzuges der Bruderschaft heißt Yvonne Behar-Tröger. Beim Bürgerkönigschießen setzt sich bereits am Samstag Tobias Peschke durch. Der Vereinsvogel schießt an diesem Tag Julian Rund vom CDU-Ortsverband Richrath ab.

Beim Fußballspiel der Schützenmannschaft, verstärkt durch Richrather Fußballvereine, sehen die Langenfelder gegen die Traditionself von Bayer Leverkusen nicht so gut aus: Sie verlieren das Spiel mit 13:1 „Immerhin haben wir ein Tor gemacht“, freut sich der 1. Brudermeister. Bei Bayer stehen unter anderem die Exprofis Simon Rolfes und Hans-Peter Lehnhoff auf dem Platz. „Da sieht man, dass die Profis waren“, kommentiert Zimmermann das Spiel. Über 700 Zuschauer verfolgen das Fußballduell am Freitagabend und haben Spaß dabei. „Wenn wir den Sieg ausgeschossen hätten, wäre das Ergebnis anders ausgefallen“, meint Zimmermann mit einem Lächeln im Gesicht. Nahezu alle Zuschauer kehren mit den Langenfelder Kickern zum Richrather Traditionsabend in der Schützenhalle ein. „Natürlich sind viele Zuschauer auch draußen gewesen. Das Wetter hat super mitgespielt. Wir hatten viel Glück in diesem Jahr“, sagt der 1. Brudermeister. „Die Menschen sind froh, endlich wieder mal unbeschwert draußen feiern zu können“, stellt er fest.

Nach dem Wecken am Sonntagmorgen durch den Spielmannszug geht es zur Festmesse mit anschließendem Frühschoppen auf dem Festplatz. Nach dem Platzkonzert um 16.30 Uhr am Hans-Litterscheid-Platz an der Pfarrkirche St. Martin 17 Uhr marschiert der große Festzug durch Richrath in Richtung Schützenhalle, in der das Pfänderschießen aller am Festzug beteiligten Bruderschaften und Vereine stattfindet.