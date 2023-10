Katholische Gemeinde Langenfeld Mehr Grün für Christus König

Gepflanzt werden sollen einheimische, insektenfreundliche Wildpflanzenarten. Erwünscht sind Kleingehölze für die Naschhecke mit Beerensträuchern und Wildobst – also Kornelkirsche, Echte Felsenbirne, Johannisbeeren in allen Farben oder Himbeere. Auch niedrige Wildstauden zum Pflanzen unter oder zwischen den Gehölzen wie Duftveilchen, Wald-Erdbeere, Waldmeister, Kriech-Günsel werden gern genommen. Blumenzwiebeln für Frühblüher, um den Rasenstreifen bunter zu machen stehen ebenfalls auf der Wunschliste. Abgegeben werden können die Pflanzen am Aktionstag an Christus König. Alternativ nimmt Engagement-Förderin Heike Heise (Tel. 0151 189 22 042 oder per Mail: heike.heise@kklangenfeld.de) die Spenden entgegen.