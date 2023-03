Diskussion über Sterbehilfe am Ankerplatz Selbstbestimmter Tod wird immer öfter Thema sein

Christoph Meyer zu Berstenhorst, der Leiter des Palliative Care Team Leverkusen, betonte dagegen, dass christliche Hospize zwar eine intensive Sterbebegleitung gewährleisten, in der Regel aber nicht bei einer Selbsttötung aktiv helfen möchten, auch nicht in medizinisch besonders schweren Fällen. Deshalb stehe im Mittelpunkt der Diskussion die Frage, was auf Grundlage des christlichen Menschenbildes ethisch verantwortet werden kann.