„Doppelt kocht besser“ : Dino und Roman kochen bei SAT.1

Langenfeld Seit Anfang Juli zeigt SAT.1 montags bis freitags um 19 Uhr die Vorabend-Show „Doppelt kocht besser“ mit dem österreichischen Starkoch Alexander Kumptner.

Am Donnerstag, 25. August, dabei: Dino & Roman aus Langenfeld. Roman kocht, Dino leitet ihn an. Darum geht es: „Doppelt kocht besser“ ist die erste Kochshow im deutschen Fernsehen, bei der auch diejenigen Spaß haben, die so gar nicht kochen können. Denn am TV-Herd steht kein Profi, sondern ein Mensch, der sehr wenig bis gar keine Erfahrung beim Kochen hat.