Langenfeld Ministerbesuch : Digital-Minister lobt Prismaschule

Landesminister Andreas Pinkwart hat die Prismaschule in Langenfeld besucht und für Digitalisierung geworben. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bürgermeister Frank Schneider hatte Andreas Pinkwart eingeladen, sich vor Ort ein Bild zu machen.

Die so genannten „Whiteboards“ ersetzen die Kreidetafeln von früher. Auf ihnen kann der Lehrer zwar auch mit einem Edding schreiben, aber meistens wird der Unterrichtsstoff digital übertragen.

Wer Andreas Pinkwart, geboren am 18. August 1960 in Berg-Seelscheid (NRW) ist verheiratet und hat zwei Kinder

An drei Tischgruppen zeigen 16 Schüler aus unterschiedlichen Jahrgängen, wie sie gemeinsam mit den neuen Laptops ihre Schulaufgaben meistern. Die Zehntklässler arbeiten schon seit Sommer 2014 ausschließlich mit den bereitgestellten Medien und digitalen Endgeräten. Die Schüler können sich auch gegenseitig helfen: In Nordrhein-Westfalen haben sie die Möglichkeit, sich zu „Medienscouts“ ausbilden zu lassen. Sie erwerben dabei Kompetenzen im Umgang mit digitalen Anwendungen und können diese anderen Schülern vermitteln. Laut Prismaschule würden sie so zu „Multiplikatoren der digitalen Bildung“ werden. Des Weiteren unterstützen Kooperationspartner wie das Start-up „Scobees“ mit Beratungen und Lernprogrammen die Prismaschule, um beim Aufbau der digitalen Lernstruktur zu helfen.