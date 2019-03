Langenfeld: Dienstschafe beschädigen Bäume

LANGENFELD Ärger um Heidschnucken: Sie grasen zur Grünpflege an Regenrückhaltebecken, knabbern aber auch ungeschützte Bäume an.

Im Stellenplan des Rathauses sind sie nicht aufgeführt. Dabei sind die etwa 20 Heidschnucken seit anderthalb Jahren in städtischen Diensten unterwegs. Shaun, Shirley und deren Artgenossen halten das Gras an etwa zwei Dutzend Regenrückhaltebecken (RRB) kurz. Doch die Dienstschafe haben zuletzt auch Geschmack an dort vorhandenen Bäumen gefunden und offenkundig erheblichen Schaden angerichtet. Nach einer am Donnerstag in einer Langenfelder Facebook-Gruppe eröffneten Diskussion hat die Stadtverwaltung jetzt reagiert.

Wie am RRB Brunnenstraße hat die Herde manchen Bäumen stark zugesetzt. Auch bei den RRB-Einsätzen nahe der Wiescheider Wasserburg und am Richrather Heinenbusch-See haben die Heidschnucken Biss gezeigt. „Die Baumrinden sind abgefressen“, beklagte BGL-Ratsherr Andreas Menzel im Gespräch mit der RP. „Manche dieser 20 bis 30 Jahre alten Bäume werden wohl nicht mehr zu retten sein und das kostet Geld. Ich verstehe nicht, warum kein Verbissschutz an den Stämmen angebracht wurde und warum die Schäden den Verantwortlichen nicht spätestens beim Umsetzen der Herde auffallen“, haderte der Stadtpolitiker. „Im Gegenteil: Man schickt die Tiere von Becken zu Becken und die richten dort immer wieder denselben Schaden an teils vom Umwelt- und Verschönerungsverein gestifteten Bäumen an. An der Brunnenstraße ist auch eine Buchenhecke kaputt.“