Am Mühlenweg in Langenfeld-Berghausen : Diebe stehlen schwere Teile von Baustelle

Langenfeld Schweres Gerät haben Unbekannte irgendwann am Wochenende von einer Baustelle am Mühlenweg 40 in Berghausen gestohlen.

Die Täter nutzten nach Polizeiangaben die arbeitsfreie Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Bislang sei noch unklar, wann genau und wie die Diebe auf das Gelände gelangten. Dort öffneten sie laut Polizei gewaltsam einen Bagger der Marke Wacker Neuson. Sie entwendeten von dieser Arbeitsmaschine einen so genannten Schnellwechsler, eine Baggerschaufel samt Bolzen und zusätzlich auch noch einen Mehrzweckgreifer der Marke Kingshofer. Der Gesamtwert der Beute soll rund 14.600 Euro betragen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die schweren Metallteile mit einem größeren Fahrzeug von dem Berghausener Baustellengelände abtransportierten. Bislang gebe es keine konkreten Hinweise auf ein solches Fahrzeug, zu Tatverdächtigen und zum Verbleib der gestohlenen Gerätschaften. Zeugen werden gesucht.

Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 - 288-6310.

(mei)