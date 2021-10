Drei Einbrüche in Langenfeld : Diebe stehlen Gabelstapler in Langenfeld

Drei Einbrüche hat die Polizei für Langenfeld gemeldet. Unter anderem ist ein Gabelstpler gestohlen worden. Foto: VHS

Langenfeld Einen Gabelstapler der Marke Still haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 13.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.20 Uhr, in Berghausen entwendet. Der Gabelstapler stand auf einem Fabrikgebäude an der Karl-Benz-Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken