Langenfeld Poliezi sucht Zeugen nach Einbruch : Diebe flüchten mit Limousine

Die Polizei sucht nach einem einbruch Zeugen, die das Fluchtauto gesehen haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld Schmuck haben Einbrecher am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 20.40 Uhr in einer Wohnung an der Opladener Straße erbeutet, bevor sie geflüchtet sind.

