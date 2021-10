Langenfeld : Kamera und Objektive aus Pkw geklaut

Die Polizei hat die gestohlene Kamera und die Objektive zur Fahndung ausgeschrieben. Foto: dpa/Carsten Rehder

Langenfeld (elm) „Gelegenheit macht Diebe" – diese Redensarte hat sich einmal mal sehr eindrücklich am vergangenen Wochenende bewahrheitet: Dort brach ein unbekannter Täter zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montag, 8 Uhr, an der Straße Am Weiher in Langenfeld-Reusrath einen schwarzer Volvo V 70 auf.

