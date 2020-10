Surfen : Die Welle bekommt Konkurrenz

So sehen Surfanlagen des Unternehmens „Wavegarden“ aus – wie hier in Bristol. Foto: Wavegarden/Elakari/Wavegarden

Langenfeld Johannes Sühs hatte den richtigen Riecher, als er 1976 die Wasserskibahn eröffnete. Die Zahl der Surfparks wächst beständig. Jetzt soll gut 50 Kilometer entfernt am Elfrather See in Krefeld ein Surfpark entstehen – bis 2023. Investor und Projektentwickler ist die Monheimer Elakari GmbH mit Sitz an der Rheinpromenade.

Rund 300.000 bis 400.000 Besucher zählt die Langenfelder Wasserskianlage inzwischen pro Jahr. Die Sportler fahren Wasserski, wakeboarden, surfen. Sie kommen aus der Region und aus der ganzen Welt. 1976 war Johannes Sühs mit dem Bau der ersten Seilbahn auf einem der Seen an der Baumberger Straße ein Trendsetter. Stück um Stück hat er die Anlage erweitert: mehrere Seilbahnen, für Wakeboarder, die „stehende Welle“ für Surfer (knapp eine Million Euro), die vor zwei Jahren für viel Aufsehen gesorgt hat. Shop, Campingplatz, Restaurant und Liegewiese komplettieren das Angebot des Familienbetriebs.

Jetzt soll gut 50 Kilometer entfernt am Elfrather See in Krefeld ein Surfpark entstehen – bis 2023. Investor und Projektentwickler ist die Monheimer Elakari GmbH mit Sitz an der Rheinpromenade. 25 Millionen Euro will sie in den Park investieren, der 28.000 Quadratmeter groß werden soll. Anders als in Langenfeld soll eine „laufende Welle“ entstehen, angelegt in einem Becken. „Surfen liegt im Trend“, sagt Elkari-Geschäftsführer Andreas Niedergesäss. Dieser Wassersportbereich habe Zuwachsraten von zehn Prozent. Niedergesäss hat seine ersten Wassersportversuche übrigens in Langenfeld gemacht. In Konkurrenz zu der Wasserskianlage in Langenfeld sieht er sein Projekt nicht. „Im Gegenteil: Je mehr Menschen auf die Welle aufspringen, desto mehr kommen auf die Anlagen“, sagt er. Darüber hinaus sei das Konzept ein anderes. Er plane einen Freizeitpark, der „Fun“ für die ganze Familie und vor allem für junge Menschen bieten soll. Vorteil einer Anlage, die durchläuft und die Meereswellen simuliert: „Dort können junge Leute surfen lernen, bevor sie sich im Meer erproben.“

Info Wasserski, Wakeboarden, Surfen Wasserski Der Sportler wird meist auf zwei, manchmal auf einem Ski gezogen Wakeboarden Der Wakeboarder wird ebenfalls gezogen, üblicherweise von einem Boot Surfen bedeutet das Reiten auf einer Welle (Brandung) Verbreitung Surfsport ist weiter verbreitet als Wakeboarden