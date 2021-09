Langenfeld Verbraucherzentrale : Strom fürs E-Auto selber produzieren

Langenfeld Bei der Aktion „solarstrom@home“ der Verbraucherzentrale war das Modellhaus vor Ort. Unter anderem konnten sich Bewohner von Mietobjekten über Stecksolaranlagen informieren, die am Balkon installiert werden können.

Was kann ich für meinen ökologischen Fußabdruck tun? Wie kann ich im Haus CO2 einsparen? Welche Kosten erwarten mich beim Bau einer Photovoltaikanlage? Und lohnt es sich, mit einer PV-Anlage auf E-Mobilität umzusteigen? Fragen wie diese richteten am Dienstag interessierte Bürger an die beiden Energieberater Florian Bublies und Thomas Bertram bei der Aktion „Solarstrom@home“ der Verbraucherzentrale NRW. Den Zusammenhang von Eigenversorgung durch PV-Anlagen und dem Betrieb eines E-Autos dokumentierte bereits das Modellhaus, das eine maßstabsgetreue Photovoltaikanlage auf dem Dach besaß und eine „echte“ Wallbox auf der Hausrückseite. „Ideal ist, wenn die Wallbox über einen Wechselrichter mit der PV-Anlage kommunizieren kann und Strom, der im Haus nicht gebraucht wird, ins Auto lädt“, sagte Bertram. Lege man eine Nutzungsdauer der möglichst nach Süden ausgerichteten PV-Anlage von 20 Jahren zugrunde, koste der Solarstrom nur etwa 10 Cent pro Kilowattstunde. „Wenn ich für 100 Kilometer einen Stromverbrauch von 20 kw/h annehme, erhalte ich Brennstoff für 100 Kilometer für nur zwei Euro“, erläutert der Energieberater. Zudem fördere die Kreditanstalt für Wiederaufbau die Installation der Wallbox mit 900 Euro. Insgesamt sei es wirtschaftlicher, eine PV-Anlage ohne Batteriespeicher zu betreiben.