Langenfeld Hamsterkäufe lassen die Reste für die Armen schrumpfen. Der SkF braucht Hilfe.

In diesen Tagen stehen nicht nur Normalkonsumenten vor leeren Regalen in den Supermärkten. Auch die Menschen mit Grundsicherung oder Mini-Rente, die bei der „Tüte“ günstig kriegen, was in den Geschäften übrig bleibt, gucken in die Röhre. „Wo früher 30 H-Milch-Tüten standen, gibt es heute null“, sagt Diana Rauch, die für den SkF (Sozialdienst katholischer Frauen) seit 15 Jahren an der Immigrather Straße im Shop arbeitet. „Seit drei Wochen bekommen wir nur noch ganz wenig“, sagt sie, „es fehlen Reis, Gries, Milch, Joghurt, Marmelade, Käse, Nudeln, Dosentomaten – einfach alles, was etwas länger hält.“ Sie schätzt, dass von vielen Produkten gerade mal noch ein Viertel beim SkF ankommt.