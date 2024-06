Straßensperrung Langenfeld Die Talstraße ist abgesackt und muss repariert werden

(og) Die Talstraße in der Langenfelder Innenstadt ist abgesackt und muss repariert werden. Dafür wird sie für zwei Wochen gesperrt. Das teilt Stadtsprecher Andreas Voss mit. In dieser Woche wurde auf der Talstraße (im Bereich Pizzeria/Gostyniner Straße) eine Absackung der Straßenfläche entdeckt. Sie wurde mit Stahlplatten abgedeckt wurde. Grund für den Straßenschaden ist ein defekter Schmutzwasserkanal, heißt es bei der Stadt. Ab kommenden Montag, 1. Juli, soll dieser repariert wird. Dafür muss die Straße mittig geöffnet werden, was eine Vollsperrung der Talstraße an der Schadensstelle notwendig macht.