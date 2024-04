Kabarett in Langenfeld Die Studiobühne und die Work-Life-Balance

Wer neugierig geworden ist – noch gibt es Karten. Für die Premiere am Samstag, 4. Mai, und am Sonntag, 5. Mai, gibt es noch wenige Restkarten. Für die Wochenenden Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Mai, und vom 24. bis 26. Mai gibt es noch an allen Tischen freie Plätze. Freitags und Samstag beginnt die Vorstellung um 20 Uhr. Am Feiertag sowie an den Sonntagen um 19 Uhr. Das Programm dauert gute zwei Stunden inklusive Pause.