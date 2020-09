Langenfeld Sirenenalarm : Langenfeld und Monheim testen am Donnerstag ihre Sirenen

Langenfeld und Monheim testen am Donnerstag ihre Sirenen

Bedeutung der Töne. Foto: RP/Kreis ME

Langenfeld/Monheim Die Stadt Monheim testet am Donnerstag sein flächendeckend neu installiertes Sirenennetz. Insgesamt elf neue Hochleistungssirenen im Stadtgebiet warnen jetzt rechtzeitig im Schadenfall.

(mei) Erstmals gibt es am Donnerstag, 10. September, einen bundesweiten Warntag, bei dem Sirenenanlagen ausprobiert werden. Auch Langenfeld, Monheim und andere Städte des Kreises mit vorhandener Technik testen laut Kreissprecherin Tanja Henkel ab 11 Uhr ihre Warnkonzepte. In den Städten, in denen dies technisch möglich ist, werden die Sirenensignale zur Warnung und zur Entwarnung ausgelöst. Außerdem werde das Kreiskonzept zur Warnung über Lautsprecherdurchsagen geübt, auch die Information über die Warn-Apps „Nina“, „Katwarn“ und „Biwapp“ für Smartphones wird getestet.