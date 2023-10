Langenfeld Vorreiterin auf dem Weg zur Klimaneutralität

Für 2021 haben die Langenfelder Werke eine eigene Treibhausgasbilanz erstellt, um vermeidbare THG-Emissionen in einzelnen Handlungsfeldern zu identifizieren und sukzessive herunterzufahren, quasi ein Grundstein für weitere Bemühungen. Beispiele für erste Erfolge sind die Reduzierung der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in der eigenen Flotte und der konsequente Ausbau der Photovoltaikanlagen. „In einem transparenten Prozess wollen wir die Menschen vor Ort ins Boot holen und erläutern, was Klimaschutz für die Stadtwerke bedeutet“, so Figge.